ELLE AURA LES YEUX BRAQUÉS SUR BOLOGHINE La JSK espère un faux pas de l'USMA

Par Kamel BOUDJADI -

Les Canaris croisent les doigts

En cas de faux pas des Usmistes, le club de la Kabylie aura ainsi réussi un bon coup en se hissant le plus près du fauteuil.

La JSK n'est qu'à un point du leader du championnat, l'USM Alger. Ce dernier, qui n'a pas encore joué sa partie pour le compte de la 17e journée, est attendu aujourd'hui face au NA Hussein-Dey, dans un derby algérois à multiples enjeux. Le premier enjeu est pour le leader lui-même qui devra gagner pour garder ses distances et confirmer sa suprématie. Le second concerne cependant son poursuivant direct, la JSK, qui attend avec une grande attention le résultat de ce duel algérois. En cas de faux pas des Usmistes, le club de la Kabylie aura ainsi réussi un bon coup en se hissant le plus près du fauteuil. Toutefois, quelle que soit l'issue de ce derby d'aujourd'hui, les choses restent les mêmes, quant à la course au titre, mais aussi à une qualificative pour une compétition continentale, la saison prochaine. Par ailleurs, ce qui convient de faire remarquer, est sans nul doute le climat de stabilité qui règne au niveau du staff technique et de l'effectif de la JSK, ces derniers temps. Après deux rencontres jouées dans cette phase-retour du championnat, les Canaris sont dans leur meilleure forme. Une osmose s'installe entre les joueurs qui étaient déjà là et les nouvelles recrues. Finalement, l'adaptation des nouveaux éléments n'a pas nécessité une si longue période. Pour atteindre cette stabilité, le rôle du coach, Franck Dumas, et des supporters n'est pas négligeable. Les nouvelles recrues ont en effet entamé des préparations adaptées juste au retour du stage au Maroc. Dumas a, ainsi, décidé de leur faire subir des préparations en individuel d'abord, avant de les intégrer dans le groupe. La méthode donne déjà de très bons résultats au vu des prestations, notamment de Benchaïra, incorporé dans les deux rencontres précédentes. Belgherbi, qui manque de compétition, aura également fait son entrée lors du derby kabyle, face au MOB, et il semble, par son jeu, promettre une attaque plus percutante dans les prochains jours. Toutefois, ce qui ne semble pas donner de bons signes, ce sont les recrues africaines. Avec un Fiston moins efficace et un Uche loin des attentes, il semblerait que la direction de la JSK se dirige vers la reconnaissance nette et simple de son échec, lors du recrutement de ces deux joueurs. D'ailleurs, ces derniers jours, des informations persistantes évoquent des négociations avec Uche Nwofor, en vue de la résiliation à l'amiable de son contrat. Sa prestation lors du derby de vendredi dernier, n'a pas du tout convaincu avec des ratages à la pelle. Enfin, pour revenir au présent, notons que l'équipe kabyle est en train de revenir match après match. Le prochain déplacement à Sidi Bel Abbès pour affronter l'équipe locale ne sera facile, mais les Canaris ne laisseront pas s'échapper le maximum de points. Un butin nécessaire pour rester dans la course, d'autant plus que certaines équipes comme le MCA avancent à grands pas. Le club algérois ne cache plus ses intentions et ne semble pas faire grand cas de la JSK, de l'ESS et de la JSS qui sont les premiers prétendants à une place sur le podium. En attendant d'y voir clair, les Canaris attendent avec attention la rencontre d'aujourd'hui entre l'USMA et le NAHD.