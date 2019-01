YOUCEF ATTAL, DÉFENSEUR DE L'OGC NICE "Je ne pense pas encore à mon avenir"

Par Mohamed BENHAMLA -

Le joueur algérien ne cesse d'épater

Avec ses prestations qui ne laissent personne indifférent, Youcef Attal est convoité de partout. Plusieurs sont les écuries européennes qui cherchent à s'attacher les services du latéral droit algérien de l'OGC Nice.

Cependant, Attal ne prête pas beaucoup d'attention à son avenir, préférant se consacrer pleinement à sa mission avec son actuel club, et de n'y penser qu'une fois la saison terminée. «Le club m'a aidé et avec les supporters, le courant est passé dès le départ, même si je ne connaissais personne à mon arrivée.»

La meilleure preuve que le jeune Algérien a progressé, est surtout le fait qu'il a détrôné l'ancien international français, Christophe Jallet, passé déjà par l'O Lyon et le PSG. L'expérience de 15 dans le monde professionnel de Jallet n'a pas suffi face à la Grinta de Attal. «Il n'y a aucun joueur qui a peur de la concurrence.

La concurrence est une bonne chose pour moi et pour l'équipe, puisqu'elle pousse tout le monde à travailler. J'ai confiance en mes capacités et je dois me donner à fond pour rester titulaire.» Troisième meilleur dribleur en Ligue 1 depuis le début de la saison, l'ancien joueur du PAC montre qu'il a une marge de progression énorme. «C'est le football moderne, les latéraux doivent défendre et attaquer en même temps. Moi, je mets en pratique les consignes du coach», explique Attal, qui n'oublie pas d'où il vient et où il veut en arriver. «Quand j'étais petit en Algérie, la vie n'était pas facile.

On n'avait pas beaucoup de moyens financiers. Mais mon père ne voulait même pas que je rate un entraînement. Il trouvait à chaque fois des solutions. Les moments difficiles sont derrière moi, il faut continuer à travailler pour avoir les plus belles choses. La saison est encore longue, je veux grandir dans ce club. Je me sens à l'aise à Nice. Après on verra avec le temps», a-t-il conclu.