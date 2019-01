LIGUE 1 MOBILIS - MISE À JOUR: EN RECEVANT LE NAHD AUJOURD'HUI L'USMA veut reprendre le large

Par Saïd MEKKI -

Les joueurs de l'USM Alger seront sous pression, ce soir, en abordant le derby algérois face au NA Hussein-Dey, pour le compte de la mise à jour de la 17e journée de la Ligue 1.

Après que la JS Kabylie eut réduit l'écart avec les Usmistes à un seul point, suite à son dernier succès face au MOB (1-0), les Rouge et Noir seront, donc, dos au mur. Seule une victoire pourrait réconforter les fans de l'équipe du club algérois. Comptabilisant 33 points, l'USMA n'a qu'une seule alternative pour maintenir son écart, avec son dauphin, à 4 points. Hamia, Ibara et leurs coéquipiers savent qu'il faut marquer des buts pour d'une part, conforter l'attaque de l'équipe, comme meilleure de cette Ligue 1, et surtout, d'autre part, de continuer avec un peu plus de sécurité à être le leader du football algérien.



Froger avec un effectif réduit

Seulement le coach de l'USM Alger, Thierry Froger, ne pourrait compter sur tout son effectif. Il fera l'impasse sur Walid Ardji, blessé à la cheville, ainsi que de Rabie Meftah, pour le même motif. Avec le forfait de ces deux éléments, c'est une problématique et une pression aussi, sur le coach, qui n'a pas de latéral droit de métier pour remplacer les deux blessés dans ce secteur névralgique. Abderraouf Benguit pourrait, certes, pallier ces défections, mais est-ce que le coach le sacrifierait en lui changeant de poste? D'ailleurs, c'est ce qui paraît comme seul choix. Par contre, Froger devrait pouvoir compter sur le retour de Chafaï dans l'axe puisqu'un éventuel départ du joueur vient d'être officiellement écarté par la direction du club.



Le Nasria avec une équipe B

Du côté adverse, il ne faut pas oublier que les Sang et Or sont coriaces et très à cheval pour gagner ce derby. Le coach, Mohamed Lacète a comme seul souci, la récupération des joueurs après tous les efforts fournis lors de leur match-aller de la coupe de la CAF face aux Libyens du Ahli Benghazi. Et là, on parle de l'intention du staff des Sang et Or de se présenter face à l'USMA, avec une équipe B.

En effet, aux derrières nouvelles en provenance du fief de l'équipe à Hussein-Dey, une entente entre la direction et le staff technique s'avère nécessaire pour que les joueurs récupèrent sur le plan physique, afin d'assurer la qualification au prochain tour de la coupe de la CAF lors du match-retour décisif, prévu samedi prochain au stade du 5-Juillet. Au match-aller, le NAHD n'a perdu que petitement (1-0). Si tel serait le cas, les spécialistes et observateurs seraient bien curieux de voir les «jeunes loups» du NAHD constituant l'équipe «B» face à l'équipe «A» du leader usmsiste. La réponse sera donnée, ce soir donc, au stade Omar-Hamadi de Bologhine.



Un autre derby à l'Ouest

Le deuxième match de mise à jour de cette 17e journée, prévu aujourd'hui, opposera le champion d'Algérie en titre, le CS Constantine, à ses hôtes du CA Bordj Bou Arréridj. Le CSC compte gagner la partie pour rester sur sa dynamique des victoires après son succès en terre tunisienne face au Club africain (1-0) en phase des poules de la Ligue des champions.

Les joueurs du coach Lavagne cherchent à conserver les trois points du match, pour améliorer leur classement et se rapprocher du podium. Par contre, pour les gars de BBA, drivés par Bilel Dziri, ceux-ci ne comptent pas se laisser faire. Ils veulent créer la surprise en gagnant le match pour quitter la zone des premiers relégables qu'ils partagent avec trois autres équipes: le MCO, l'ASAM et l'USMBA. C'est dire que l'enjeu du match fait qu'il s'annonce d'ores et déjà palpitant. Le suspense est donc de mise dans ce derby de l'Est.