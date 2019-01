ARSENAL Özil finalement sur le marché

En seulement quelques mois, Unai Emery a réussi à imposer son style à Arsenal. Maintenant, l'Espagnol pourrait profiter du mercato hivernal pour modeler l'effectif à son image. L'une des questions concerne? notamment l'avenir de Mesut Özil. Peu utilisé, l'Allemand est au coeur de nombreuses discussions. Mais dernièrement, Emery expliquait au sujet d'Özil: «Il n'est pas un joueur à vendre.» Entre les propos d'Unai Emery et la réalité au sujet de l'avenir de Mesut Özil, il existerait finalement une grande différence. En effet, comme l'annonce le Daily Mail, l'entraîneur d'Arsenal souhaiterait finalement voir partir l'Allemand avant la fin du mois de janvier et la clôture du mercato hivernal. Une opération qui permettrait alors de renflouer les caisses et ainsi se positionner sur de nouveaux joueurs à recruter pour terminer la saison.