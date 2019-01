AUTO Loeb peut dire adieu au sacre

Stéphane Peterhansel, qui avait perdu près de 20 minutes dimanche, s'est ressaisi en dominant la spéciale de San Juan de Marcona (387 km dont 323 de spéciale) avec 4'33'' d'avance sur Nani Roma (Mini) et 9'28'' sur Carlos Sainz (Mini). Il s'agit de la deuxième victoire d'étape de Peterhansel. La journée a en revanche été beaucoup plus délicate pour Sébastien Loeb. Le nonuple champion du monde a perdu près de 40 minutes dans les premiers kilomètres sur un problème électrique. Il termine à 28'27'' de son compatriote. Au général, al-Attiyah conserve le leadership, devant Peterhansel (+29'16'') et Roma (+37'59''). Loeb, vainqueur la veille, glisse à la 4e place, avec 54'12'' de retard.