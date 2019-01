DJAMEL BELMADI "La sélection nationale n'est acquise pour personne"

«La deuxième partie de saison sera importante de mon point de vue de sélectionneur», a lancé le driver des Verts.

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, s'est exprimé au sujet de la prochaine coupe d'Afrique des nations 2019 dans des propos accordés à Berbère TV.

Le coach national indiqué en premier lieu: «On s'est qualifié à la CAN avant la fin des éliminatoires. C'est une bonne chose, avec une victoire très importante lors du dernier match face au Togo.

² C'est très difficile de prendre des points à l'extérieur en Afrique.» Le technicien algérien a ajouté: «Aujourd'hui, c'est une course contre la montre pour gagner du temps pour être prêt pour la CAN en Egypte.

Les deux prochaines rencontres de l'EN au mois de mars seront très importantes au vu de notre travail.»

Belmadi, désigné meilleur entraîneur algérien de l'année 2018, a parlé de certains de ses joueurs chez les Verts, dont Youcef Attal, qui réalise une saisons époustouflante avec l'OGC Nice. «Attal est sur la très bonne voie, il est bien structuré dans sa tête et on est là pour l'accompagner et faire en sorte qu'il ait la carrière qu'il mérite.»

Il enchaînera: «Il s'est vite illustré sur le plan international et dans le championnat de France au vu des qualités et de ses prédispositions, c'est peut-être le meilleur latéral du championnat français, il doit continuer sur cette voie.»

Abordant la liste des joueurs qui prendront part à la prochaine coupe d'Afrique en Egypte, l'intervenant dira: «Il y a une sélection au mois de mars, les joueurs doivent bien travailler.

Personne ne doit se dire que c'est acquis ou bien être désespéré pour la sélection.»

Le driver des Verts a conclu: «Je prendrai les joueurs qui sont à même de rivaliser avec les géants africains, ils devront être complètement concernés, la deuxième partie de saison sera importante de mon point de vue de sélectionneur.»