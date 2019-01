GRAVEMENT TOUCHÉ AU GENOU Tahrat forfait face à la Gambie

Le défenseur international algérien du RC Lens, Mehdi Tahrat, victime d'une rupture du ligament latéral interne du genou droit, sera indisponible «entre neuf et 12 semaines» et devrait être forfait pour la réception de la Gambie le week-end du 22-23 mars, en clôture des qualifications de la CAN-2019. «Tahrat a une rupture du ligament latéral interne du genou droit. Son indisponibilité est estimée entre 9 et 12 semaines. Nous lui souhaitons un bon rétablissement», écrit le RCL dans un tweet. Le joueur algérien (28 ans) s'est blessé lors de la dernière séance d'entraînement effectuée dimanche, à la veille du déplacement à Paris pour affronter le Red Star (défaite 1-0) dans le cadre de la 20e journée du championnat.