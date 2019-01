MOTO L'étape pour Sunderland, le général pour Brabec

Le Britannique Sam Sunderland (KTM) a signé sa deuxième victoire sur le Dakar-2019 en remportant la 7e étape, lundi, une boucle autour de San Juan de Marcona (Pérou) de 387 km dont 323 de spéciale. L'Américain Ricky Brabec (Honda), 3e de l'étape du jour, a pris la tête du classement général devant l'Australien Toby Price (KTM, +6 min 55 sec) et le Français Adrien van Beveren (Yamaha, +7 min 47 sec). Le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna) a lâché du lest et sa place de leader du général, glissant à la 5e place à 9 min 59 sec. Sunderland s'est imposé avec 1 min 51 sec sur le Chilien José Ignacio Cornejo Flormino (Honda) et 6 min 30 sec sur Brabec.