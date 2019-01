PSG Tuchel ne lâche pas Weigl

En manque de temps de jeu depuis l'arrivée sur le banc de Lucien Favre l'été dernier, Julian Weigl a bien l'intention de faire ses valises dès le mois de janvier. Le milieu de terrain du BVB plaint beaucoup à Thomas Tuchel et le principal intéressé souhaite retrouver son ancien entraîneur dans la capitale française. L'international allemand ne s'en cache plus et commencerait à faire sérieusement pression sur ses dirigeants pour rejoindre le PSG. Un prêt avec option d'achat est envisagé du côté parisien mais le club de la Ruhr souhaiterait le conserver au moins jusqu'en fin de saison.