FC BARCELONE Un électrochoc qui se nomme Giroud

Cet hiver, le FC Barcelone compte s'attacher les services d'un attaquant et a activé une nouvelle piste. Olivier Giroud, le joueur de Chelsea, serait sur les tablettes du club catalan.

Le mercato hivernal est bien parti pour être mouvementé du côté du FC Barcelone. Aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Les joueurs tels que Denis Suarez ou Munir El Haddadi devraient s'en aller vers d'autres cieux et la direction catalane compte les remplacer. Le champion d'Espagne compte surtout renforcer son secteur offensif. Il faut dire que les Blaugranas cherchent un neuf, afin d'assurer la relève de Luis Suarez dont l'âge est avancé (il atteindra les 32 piges le 24 janvier prochain). Ils ont activé plusieurs pistes, afin de dénicher la perle rare. Plusieurs noms sont évoqués. Outre Harry Kane, l'attaquant-vedette de Tottenham, le Barça souhaiterait recruter Cristhian Stuani. Ce dernier connaît bien la Liga puisqu'il évolue à Girone. Il compte 12 buts en championnat cette saison. Mais en cas d'échec dans le dossier, le géant espagnol dispose de plusieurs cartes dans son sac. Une grande shortlist a été dressée par les scouts barcelonais, dans laquelle on retrouve... Olivier Giroud. Selon les informations du journal AS, le buteur français, en difficulté serait dans le viseur du FC Barcelone. Son expérience et son profil intéresseraient Ernesto Valverde. Les Catalans vont-ils passer à l'action en vue de son transfert, Affaire à suivre...