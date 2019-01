LE BUREAU EXÉCUTIF DE LA LFP EN CONCLAVE Plusieurs points passés en revue

Les membres du BE de la LFP au sortir de leur réunion

Le bureau exécutif de la Ligue de football professionnel (LFP) a tenu, lundi dernier, une réunion sous la présidence de Abdelkrim Medouar.

Après avoir approuvé le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2018, les membres réunis ont examiné la question de restructuration du bureau, avant d'adopter la proposition du président concernant la répartition des tâches. Ainsi, il a été décidé ce qui suit: Djamel Messaoudène en tant que vice-président, Akli Adrar en tant que président de la commission chargée de la lutte contre la violence, Mohamed Boualem, président de la commission de l'éthique, Farouk Belguidoum, président de la commission de l'audit des stades, Mourad Belakhdar, responsable du département des compétitions, alors que Mabrouk Herrada a été installé en tant que président de la commission du marketing. Le bureau a ensuite supervisé la lecture des comptes rendus des réunions tenues récemment à la FAF, à laquelle ont pris part des membres du bureau exécutif de la LFP. Ces rencontres ont traité plusieurs sujets, notamment ceux qui relèvent des situations juridictionnels et des questions relationnelles entre différentes structures. Concernant l'homologation des stades, Messaoudène a fait un point sur l'audit des stades de Ain M'lila et de Bousaâda. Le premier, qui sera ouvert cette semaine, à l'occasion de la 18e journée du championnat de Ligue 1, présente toutes les caractéristiques exigées par la réglementation, à l'exception de l'éclairage, dont le chantier sera lancé incessamment. Au sujet du stade de Bousaâda, les autorités publiques ont accordé une enveloppe financière pour rénover sa pelouse. Les travaux seront entamés à la fin de la saison. Les membres réunis ont examiné également la prochaine réunion LFP - Clubs. Elle aura lieu le 24 janvier prochain au Centre technique de Sidi Moussa. Enfin, le bureau a été informé de l'opération du mercato, achevé hier. Le bureau relève que la compétition entre dans sa dernière ligne droite et que les prochains matchs revêtent un caractère sensible pour la course au titre ou pour le maintien. Aussi, il appelle tous les acteurs du football, joueurs, entraîneurs, dirigeants, supporters et presse, à faire preuve de sagesse, de retenue et de fair-play, dans leur comportement et déclaration. «Ils doivent comprendre que leur degré de responsabilité est assez élevé dans le climat qui entoure les rencontres. Le Bureau appelle tout ce monde à favoriser et à réunir les meilleures conditions possibles pour un bon déroulement des matchs», note la LFP.