ARSENAL Özil proposé à la Juventus et à l'Inter

Auteur d'une première partie de saison mitigée avec Arsenal, Mesut Özil ne fait plus l'unanimité au sein de l'effectif des Gunners. N'entrant plus dans les plans de son entraîneur Unai Emery, le milieu offensif allemand pourrait quitter son club actuel dès cet hiver. Et le club londonien aurait même déjà entamé les démarches pour se débarrasser de son joueur. En effet, selon TMW, la Juventus et l'Inter Milan auraient reçu une proposition en provenance d'Italie pour récupérer Özil. Mais son salaire astronomique aurait refroidi directement les deux cadors transalpins qui n'assumeraient pas le salaire de 10 millions d'euros du protégé d'Unai Emery. Arsenal devra donc encore batailler pour vendre son actuel milieu offensif.