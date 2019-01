BAYERN MUNICH Le clin d'oeil de Sven Mislintat

Arrivé en décembre 2017 en provenance du Borussia Dortmund avec l'étiquette de recruteur star, Sven Mislintat n'est plus en odeur de sainteté à Arsenal. D'après The Independent, l'Allemand s'est brouillé avec une partie de la direction du club lors d'une récente entrevue. La cause? Mislintat a formulé des recommandations sur certains joueurs qui n'ont pas été suivies, notamment parce que Unai Emery serait intervenu directement. Le Bayern voudrait sauter sur cette occasion pour se rapprocher du recruteur et l'embaucher. Interrogé par Sky Sports cette dernière information, Arsenal n'a pas souhaité commenter.