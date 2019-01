LE MATCH DE LA SURVIE POUR LES BELOUIZDADIS MCA - CRB: un derby indécis

Le derby algérois des extrêmes, MC Alger - CR Belouizdad, constituera l'affiche de la 18e journée du championnat de Ligue 1, marquée par le déplacement du leader, l'USM Alger, à Magra pour affronter le CA Bordj Bou Arréridj.

Le bal sera ouvert, donc, aujourd'hui avec le choc entre le MCA (3e, 27 pts) et la lanterne rouge, le

CR Belouizdad (12 pts), deux équipes qui aborderont ce rendez-vous avec des objectifs diamétralement opposés. Si le MCA, auteur de deux victoires de suite, aura à coeur de l'emporter pour accrocher le wagon du duo de tête, le CRB, dos au mur, n'aura plus droit à l'erreur dans l'optique du maintien. Tenu en échec dans son antre du 20-Août-1955 par le AC Paradou (0-0), il est sommé de réagir s'il ne veut pas se rapprocher davantage des portes de la Ligue 2. L'USM Alger (1re, 36 pts) effectuera un déplacement à Magra pour croiser le fer avec le CABBA (11e, 18 pts), dont la victoire reste impérative pour amorcer sa mission de sauvetage. Le club phare de Soustara, qui compte quatre points d'avance sur son dauphin, la JS Kabylie (2e, 32 pts), aura une oreille attentive au stade de Sidi Bel-Abbès, théâtre de l'autre match des extrêmes entre l'USMBA (11e, 18 pts) et les Canaris. L'ES Sétif, auréolée de sa qualification pour les 1/8es de finale de la coupe d'Algérie mardi sur le terrain de l'Amel Boussaâda (1-0), sera en appel à Alger pour défier l'accrocheuse formation du PAC (8e, 21 pts). En bas du classement, l'AS Aïn M'lila (11e, 18 pts) et l'Olympique Médéa (8e, 21 pts) s'affronteront dans un duel à 6 points, alors que le MO Béjaïa (10e, 19 pts) accueillera le MC Oran (11e, 18 pts) dans un autre rendez-vous à couteaux tirés. Cette 18e journée se poursuivra le 29 janvier avec le match NA Husseïn-Dey (6e, 23 pts) - DRB Tadjenanet (15e, 17 pts) et sera clôturée le 1er mars avec l'affiche JS Saoura (6e, 23 pts) -CS Constantine (4e, 25 pts).