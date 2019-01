MANCHESTER CITY Guardiola cherche un renfort

Manchester City ne regarde pas à la dépense et encore plus depuis que Pep Guardiola a rejoint le club. De grosses dépenses ont été faites et le technicien espagnol pourrait encore viser des joueurs qui valent une petite fortune pour les mois à venir. À en croire la presse anglaise, Guardiola aurait un faible pour le milieu de terrain du Napoli, Allan. Mais le transfert de ce dernier pourrait coûter plus de 80 millions d'euros. Tout cela confirme néanmoins que Guardiola a bien l'intention de se renforcer au milieu de terrain.