MOTOS Toby Price passe en tête du général

Chamboule-tout chez les motos! Le leader Ricky Brabec (Honda) a cassé son moteur et a laissé les pilotes KTM en profiter: l'Autrichien Matthias Walkner a remporté la 8e étape et l'Australien Toby Price s'est emparé de la tête du classement général. Les KTM ont d'ailleurs frôlé le triplé entre San Juan de Marcona et Pisco (575 km dont 360 de secteur sélectif): Walkner a fini avec 45 secondes d'avance sur le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna) et 1'13'' sur Price, tandis que le Britannique Sam Sunderland (KTM) a terminé 4e, à 6'21''. Le Français Adrien van Beveren (Yamaha), 2e du classement général avant l'étape, aurait pu mener le rallye après l'abandon de Brabec en début de spéciale.