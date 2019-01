PSG Le Barça dément pour Neymar

Malgré le ramdam de la presse catalane pour un possible retour de Neymar au FC Barcelone, l'hypothèse reste à écarter pour le moment. Le clan de la superstar brésilienne - comme le joueur en personne - n'a pas caché son agacement par rapport à ces rumeurs. Et mardi, c'est un porte-parole du Barça, Josep Vives, qui s'est exprimé. «Nous ne parlons jamais de joueurs ayant un contrat avec d'autres clubs et Neymar est l'un d'entre eux, il a pris une décision légitime de partir, une décision que nous n'avons pas partagée, et il n'y a pas grand-chose à dire», a-t-il déclaré. «Il a un contrat et beaucoup d'obligations vis-à-vis du PSG, nous pensons aux grands joueurs que nous avons en ce moment.»