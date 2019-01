TOTTENHAM Un Kane vous manque...

Tottenham va devoir se passer de Harry Kane durant deux mois. Le meilleur buteur de Premier League, blessé à la cheville, va forcément manquer aux Spurs, où il est souvent un des seuls à tenir la barre cette saison.

«On doit évaluer sa blessure, lâchait dimanche Mauricio Pochettino en conférence de presse, à chaud après la défaite contre Manchester United (0-1) en Premier League. A la fin du match, je pense qu'il a enduré un gros tacle et sa cheville a tourné. On doit évaluer ça dans les prochains jours, j'espère que ce n'est pas un gros problème.» Mais le coach des Spurs, finalement, avait vu juste. Le club londonien a communiqué mardi sur son site, et le verdict est donc tombé. «Après les examens préliminaires, nous pouvons confirmer que les ligaments de sa cheville gauche sont touchés, à la suite du match de dimanche contre Manchester United. Le buteur continuera à être suivi par notre staff médical, il commence sa rééducation. Son retour à l'entraînement est espéré au début du mois de mars». Ce délai signifie évidemment beaucoup de choses, car les échéances à venir sont nombreuses et importantes pour Tottenham, encore engagé sur tous les tableaux. Premier League (dont Kane est meilleur buteur avec 14 réalisations), FA Cup, League Cup et bien sûr Ligue des champions, voilà ce qui attend Hugo Lloris et ses partenaires. Le calendrier de la coupe d'Europe, déjà, tombe mal: il est tout à fait probable que Kane manque les deux parties du huitième de finale contre Dortmund, puisque le match retour - en Allemagne - aura lieu le 5 mars. De dimanche, date de la prochaine sortie des Spurs à Fulham (en championnat), à cette visite à Dortmund, Tottenham devra disputer pas moins de 11 matchs (en un mois et demi, donc)! Et si ses coéquipiers parviennent à se qualifier pour la finale de League Cup, après la demi-finale retour la semaine prochaine à Chelsea (ce sera jeudi soir, alors que les Spurs ont gagné 1-0 à l'aller), ça fera 12, puisque la finale est programmée le 24 février à Wembley... «Les blessures font partie du jeu, mais personne ne travaillera plus fort que moi pour revenir en forme, a écrit le meilleur buteur de la Coupe du monde 2018 (six buts) sur son compte Twitter. Merci pour les messages». Heung Min-Son, parti à la coupe d'Asie, peut potentiellement manquer jusqu'au 1er février. Fernando Llorente devrait donc être utilisé à la place de Kane, à moins d'un recrutement en janvier. Ou que Dele Alli voire Lucas Moura soient recentrés.