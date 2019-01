MERCATO D'HIVER

Par Mohamed BENHAMLA -

Les dernières transactions

Le marché des transferts dans le championnat algérien a fermé ses portes hier à minuit. Plusieurs clubs ont dû attendre jusqu'au dernier moment pour boucler leur mercato. Voici les principales dernières transactions:



CRB:

Après que la piste du Sénégalais Ousseynou Boye soit tombée à l'eau, la direction du CRB a recruté l'attaquant nigérien, Boubacar Soumana Hainikoye, pensionnaire du club ghanéen, Aduana Stars FC. L'ancien buteur du championnat local a paraphé un contrat de deux ans. Cependant, et jusqu'à ce que nous mettions sous presse, son nom n'a pas été mentionné sur le site de la LFP, ce qui a laissé place aux spéculations au sein de la maison belouizdadie.



USMA:

Le club algérois a bouclé son mercato en recrutant le défenseur central franco-algérien, Yanis Roumadi. Formé en Italie, le joueur de 24 ans est lié par un contrat jusqu'en 2021 avec les Rouge et Noir.



MCA:

A la surprise générale, le MCA a bouclé son recrutement en engageant le défenseur Riyad Keniche, qui a très peu joué les deux dernières années pour cause de blessure. L'ancien joueur du CRB, annoncé à l'USMA et à la JSK, a apposé sa signature sur un contrat de 2 ans.



JSK:

Le mercato hivernal du club de la Kabylie a été bouclé par la récupération de l'attaquant Ahmed Mesbahi, 21 ans. Ce joueur, faut-il le rappeler, avait été libéré par la JSK l'été dernier avant de faire son combe-back. Avant Mesbahi, le milieu de terrain Mouhoub Naït Merabet s'était engagé pour trois ans avec la JSK en provenance du club de Rot-Weiss Ahlen, pensionnaire de cinquième division allemande.



ASO:

L'équipe chélifienne, leader de la Ligue 2, a attendu jusqu'aux derniers instants de ce mercato. Les deux joueurs du MCA, Mansour Ben Othmane et Abdelhak Messaoudi, ont été engagés pour 30 mois à la demande de l'entraîneur Samir Zaoui.