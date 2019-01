LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE:JS SAOURA - AHLY DU CAIRE, DEMAIN À 20H À BÉCHAR Les Sudistes dos au mur

Par Saïd MEKKI -

Après sa défaite lors de la première journée de la poule «D» de la Ligue des champions d'Afrique, en déplacement en Tanzanie, face au FC Silba (3-0), la JS Saoura recevra demain soir à 20h, sur sa pelouse du stade du 20-Août de Béchar, la redoutable équipe égyptienne du Ahly du Caire.

Cette rencontre sera dirigée par un trio gabonais composé de Eric Arnaud Otogo Castane, directeur de jeu, assisté de Moussounda Montel et Theophile Vinga. La quatrième arbitre est également Gabonais, il s'agit de Marlaise Ditsoga Boris. Il faut le préciser d'emblée: les gars de la Saoura n'ont d'autre alternative que de gagner ce match, sous peine de compromettre sérieusement leurs chances de passer au prochain tour. Il est vrai que le fait d'être déjà dans la phase des poules constitue un exploit «historique» pour les représentants de la wilaya de Béchar, mais force est de reconnaître que les joueurs peuvent bien relever le défi de tenter de passer ce tour et pourquoi pas ouvrir véritablement une autre «nouvelle page historique».



Une mission compliquée

Il est tout aussi vrai que les fans de l'équipe de la Saoura ont été très peinés par la lourde défaite du premier match face à la formation tanzanienne du FC Simba (3-0), mais gardent toujours l'espoir de voir leur équipe renverser la vapeur. Les joueurs doivent donc une revanche à tout le monde demain soir. Seulement, le match s'annonce bien compliqué devant une équipe égyptienne d'Al Ahly qui a nettement battu l'AS Vita Club de la RD Congo (2-0) lors du premier match de cette poule, au Caire. Finaliste malheureux des deux précédentes éditions de la C1, les Diables rouges rejoignent en tête du groupe les Tanzaniens.



L'effectif égyptien amoindri

L'entraîneur uruguayen duAhly du Caire, Martin Lasarte, sait que sa mission sera difficile devant une équipe condamnée à gagner pour sa survie dans cette poule. Il a retenu 19 joueurs en vue de ce déplacement à Béchar. Mais il a dû se passer de pas moins de cinq joueurs, pour diverses raisons, il s'agit de Merouane Mohcen, Hicham Mohamed, Ahmed Fethi, Ahmed Chikh et Hossam Achour, victime lundi dernier à l'entraînement d'une contusion à la cheville. Mais en dépit de ce handicap dans l'effectif du Ahly, les joueurs du coach Nabil Neghiz se doivent de se méfier des joueurs

«remplaçant» des titulaires absents, car jouant carrément leur place en équipe fanion. C'est dire combien difficile sera la mission des gars de la JS Saoura dans ce match contre un adversaire mieux rodé dans ce genre de rencontre à gros enjeu. Ainsi donc et se trouvant bien dos au mur, le second représentant algérien dans cette compétition est appelé à relever la tête, lui qui reste sur une série noire de quatre défaites de suite, toutes compétitions confondues. De son côté, l'AS Vita Club qui, comme le club représentant algérien dans ce groupe, reste sur une défaite face au Ahly, accueillera le FC Simba dans cette deuxième journée du groupe «D» avec la ferme intention de l'emporter et donc de se relancer dans le groupe. L'autre représentant algérien dans cette compétition continentale, le CS Constantine, auteur d'une retentissante victoire au stade olympique de Sousse face au Club Africain (1-0) affrontera un adversaire d'un autre calibre: les redoutables Congolais du TP Mazembe, quintuples champions d'Afrique. Ce match est programmé pour samedi prochain au stade du Chahid-Hamlaoui de Constantine.