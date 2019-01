DAKAR 2019: AUTO Al-Attiyah voit triple

Le roi du désert. Nasser Al-Attiyah (Toyota) a remporté jeudi à Lima son troisième Dakar, une édition 2019 du célèbre rallye-raid 100% sable dominée de bout en bout par le Qatari. Au bout de 10 étapes, 5000 km, dont 3000 de spéciale, Al-Attiyah a écrasé la concurrence, laissant l'Espagnol Nani Roma (Mini) à 46 minutes et 42 secondes. Le Français Sébastien Loeb (Peugeot) termine à la 3e place, avec 1 h 54 min 18 sec de retard. Trois Dakar donc, mais aussi trois équipes. Et deux copilotes. Après s'être imposé au volant d'une Volkswagen puis d'une Mini, c'est donc avec Toyota qu'al-Attiyah l'a emporté. Une première pour le constructeur japonais. Un succès construit autour du Qatari, spécialiste des dunes, et de son copilote français Matthieu Baumel.