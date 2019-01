ES TUNIS Belkalem proche de conclure

Le défenseur international algérien, Essaid Belkalem, est très proche de l'ES Tunis, ont annoncé les médias locaux jeudi. «Le mercato n'est pas clos pour l'Espérance sportive de Tunis. Selon les dernières informations, le bureau directeur du club de «Bab Souika» souhaite recruter un défenseur central et son choix serait tombé sur Essaid Belkalem», a indiqué le site GlobalNet. En cas d'un accord entre les deux parties, l'axial algérien de 30 ans, qui n'est lié à aucune équipe, s'engagerait cette semaine en faveur du tenant de titre africain. L'EST compte déjà deux joueurs algériens dans son effectif: Youssef Belaïli et Tayeb Meziani. Ce dernier a rejoint les rangs des champions d'Afrique au mercato d'hiver.