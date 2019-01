FC NANTES Halilhodzic sur le départ?

L'aventure de Halilhodzic au FC Nantes pourrait prendre fin rapidement. Selon L'Equipe, le coach des Canaris songe de plus en plus à un départ. Une réflexion confirmée par Presse Océan. Les raisons? L'entraîneur nantais est notamment agacé par la gestion du dossier Emiliano Sala, qui pourrait rejoindre Cardiff, cet hiver. Le cas Kara Mbodji, renvoyé à Anderlecht après son altercation avec Halilhodzic, a également créé des remous en interne, et le technicien ne s'entendrait plus avec le directeur général Franck Kita. D'après le quotidien sportif, Halilhodzic a fait part aux joueurs de sa déception concernant l'attitude de sa direction, jugée comme de la «malhonnêteté». Il aurait aussi évoqué une possible démission à ses proches, ces dernières heures.