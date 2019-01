FEDERER SURCLASSE TAYLOR FRITZ

Roger Federer s'est promené face à l'Américain Taylor Fritz (50e), surclassé en trois sets 6-2, 7-5, 6-2 et moins d'une heure et demie au troisième tour de l'Open d'Australie, hier à Melbourne. Pour une place en quarts de finale, Federer affrontera le jeune Grec Stefanos Tsitsipas (15e), tombeur du Géorgien Nikoloz Basilashvili un peu plus tôt 6-3, 3-6, 7-6 (9/7), 6-4. Le Suisse aux vingt couronnes record en Grand Chelem a remporté ses trois premiers matchs sans perdre de set. Incisif d'entrée contre Fritz, sur la Rod Laver Arena toit fermé, Federer a bouclé la première manche en seulement 20 minutes en ne commettant presque aucune faute (3 seulement après 12 jeux). «Je voulais prendre un bon départ contre un joueur qui peut être dangereux et je me suis très bien senti aujourd'hui», a déclaré l'ex-numéro un mondial, aujourd'hui 3e, qui n'a concédé aucune balle de break pour son deuxième match du tournoi disputé à la mi-journée et non en session nocturne.