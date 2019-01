FENERBAHÇE Yanal soutient Slimani

Sale soirée pour l'attaquant algérien, Islam Slimani, qui, en plus de se faire battre lors du match-aller de la coupe de Turquie par le club de D2 Umraniyespor (1-0), s'est fait insulter lors de son remplacement par une frange de supporters de Fenerbahçe. Interrogé sur cette réaction à l'encontre de Slimani, son entraîneur, Ersun Yanal, a pris la défense de son joueur. «Slimani traverse une période difficile. Nous avons besoin de lui. Nous pouvons avancer plus rapidement si nous pouvons faire en sorte que les footballeurs soient plus confiants sur le terrain. Tout le monde connaît sa capacité à marquer dans les années précédentes. À ce jour, il a inscrit 90 buts depuis son arrivée en Europe. Je pense que son désir, son enthousiasme et envie de bien faire sont là», a-t-il déclaré.