JUDO : KARATÉ DO-COUPE MILITAIRE La 5e RM et la garde républicaine se distinguent

Les deux sélections de la 5ème RM (Région militaire) et du Commandement de la garde républicaine ont remporté la Coupe nationale militaire de karaté do 2018-2019, chez les messieurs respectivement en kumité et en kata. Lors de la finale kumité, les athlètes de la 5e RM ont damné le pion à la formation du commandement des forces terrestres durant ces joutes qui se tiennent depuis à l'école des sous-officiers de l'intendance de Guelma. Tandis qu'en kata, la sélection du commandement de la garde républicaine a vaincu en finale celle de la 1ère RM. Chez les dames, l'équipe de la santé militaire de Aïn Naâdja a décroché la coupe kumité en battant en finale son homologue du Commandement des forces marines alors qu'en kata le dernier mot est revenu aux karatékas du Commandement des forces marines qui ont laissé la seconde place aux dames de l'Ecole des sous-officiers de l'intendance de Guelma. Organisée par le service régional des sports militaires de la 5ème RM en coordination avec la Fédération algérienne de karaté do, cette coupe de «haut niveau technique» selon les techniciens présents a mis en lice 205 athlètes représentant 20 sélections représentant les 5 Régions militaires (RM), les commandements des forces terrestres, marines, de la Gendarmerie nationale, de la garde républicaine, des forces de défense aérienne du territoire, des bataillons blindés, de l'infanterie et des diverses écoles militaires. La manifestation a été clôturée par la cérémonie de remise des médailles, coupes et attestations aux lauréats.