OPEN D'AUSTRALIE DE TENNIS Sharapova stoppe Wozniacki

La Russe Maria Sharapova, ex-numéro un mondiale aujourd'hui 30e, a éliminé la tenante du titre et numéro trois mondiale, la Danoise Caroline Wozniacki, en trois sets 6-4, 4-6, 6-3 au troisième tour de l'Open d'Australie, hier à Melbourne. A 31 ans, Sharapova signe sa première victoire sur une joueuse du top 5 depuis près d'un an et demi. Elle avait obtenu la précédente en août 2017, au premier tour de l'US Open, aux dépens de la Roumaine Simona Halep, alors numéro deux mondiale. Avec cette élimination précoce, Wozniacki (28 ans), qui souffre de polyarthrite rhumatoïde, risque elle d'être éjectée du top 10 à l'issue du tournoi. «Je savais que ce serait un match difficile. Je n'ai pas joué beaucoup de matchs contre les meilleures ces dernières années. C'est pour ces matchs que je m'entraîne, c'est une très belle récompense», s'est réjoui Sharapova, qui a bataillé pendant près de deux heures et demie pour venir à bout de l'ex-numéro un mondiale. Elle affrontera l'Australienne Ashleigh Barty (15e), tombeuse de la Grecque Maria Sakkari (43e) en deux sets 7-5 6-1 plus tôt dans la journée, en huitièmes de finale. Le plus récent des cinq sacres en Grand Chelem de Sharapova remonte à 2014, à Roland-Garros. Depuis son retour de suspension pour dopage au meldonium au printemps 2017, la Russe n'a plus dépassé les quarts de finale en Grand Chelem (Roland-Garros en 2018).