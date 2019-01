QAISUMA Chibane buteur pour sa première

Une journée seulement après avoir officialisé son départ du championnat algérien pour s'engager s'engager en faveur de Qaisuma, pensionnaire de deuxième division saoudienne, l'ancien attaquant du MC Oran, Youcef Chibane, a inscrit un joli but en coupe du Roi face à Al Fateh, où évoluent deux autres Algériens, Chenihi et Naâmani. Le joueur de 30 ans a profité d'un ballon dans l'axe pour dribbler un joueur et mettre la balle au fond des filets d'un beau geste acrobatique. Chibane a aussi été impliqué dans un autre but en étant au début de l'action. Score final 3-0 pour Al Qaisuma face à Al-Fateh et un très bon début en compétition pour le trio algérien Chibane, Lakroum et Hammouche.