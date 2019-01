REAL MADRID Simple formalité pour le transfert de Hazard?

Rien ne paraît pouvoir compromettre la signature d'Eden Hazard au Real Madrid, l'été prochain. Explication.

Le Real Madrid, s'il n'a pas officiellement d'accord pour le transfert d'Eden Hazard en juin prochain, peut d'ores et déjà tabler sur la signature du milieu de terrain belge. En effet, le contexte est tel que la star de Chelsea peut pas échapper au club merengue. Deux éléments l'expliquent aisément. Eden Hazard a pris la décision de partir en fin de saison.

Rien ne permet de l'affirmer avec cer titude, mais il est possible que les deux parties aient déjà déterminé les contours d'un futur contrat.

Chelsea avait proposé d'ailleurs, durant l'été, une prolongation au joueur mais ce dernier a exigé un salaire beaucoup trop élevé pour les Blues.

Par ailleurs, comme Hazard n'aura plus qu'un an de contrat avec Chelsea cet été, le club londonien sera obligé de le vendre pour ne pas perdre l'argent de son transfert. Les Blues ne seront pas en mesure de maintenir leurs exigences démesurées pour le transfert (170 millions d'euros), compte tenu de la situation contractuelle de leur star. Ils transigeront logiquement à la baisse, probablement à un prix bien inférieur à 100 millions d'euros.

Rien ne paraît donc pouvoir compromettre la signature d'Eden Hazard au Real Madrid.