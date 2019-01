NA HUSSEIN-DEY Lacète quittera après le match de coupe d'Algérie

Par Mohamed BENHAMLA -

La direction du NA Hussein-Dey devra, dès à présent, commencé à chercher un nouvel entraîneur pour l'équipe, puisque Mohamed Lacète a décidé de quitter tout juste après le match des 8es de finale de la coupe d'Algérie face au MCA, prévu ce mercredi au stade du 20-Août d'Alger. C'est le concerné lui-même qui l'a fait savoir, hier, dans une déclaration à la Radio nationale. «C'est à cause de certaines personnes dans l'entourage du club que j'ai pris cette décision. J'ai informé les dirigeants que je dirigerai l'équipe lors du match de ce dimanche, en coupe de la CAF face au Ahli Benghazi, ainsi qu'en coupe d'Algérie face au MCA avant de me retirer. Je précise que je ne ferme pas la porte au fait de revenir à mon premier poste, en tant qu'entraîneur-adjoint et préparateur physique. Seulement, je ne veux plus rester entraîneur en chef», a déclaré Lacète.