LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : CS CONSTANTINE - TP MAZEMBE (RDC), CE SOIR À 20H L'heure de vérité

«Le TP Mazembe ne nous fait pas peur, on veut s'emparer de la première place. Nous sommes pleinement concentrés sur ce rendez-vous que nous ne devons pas rater. On vise la victoire et rien d'autre», déclare le capitaine constantinois, Walid Benchérifa.

Le CS Constantine, qui partage la première place du groupe C de la Ligue des champions avec l'équipe congolaise du TP Mazembe, veut accaparer, seul, cette place, en recevant le coleader ce soir à partir de 20h au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine, pour le compte de la 2eme journée de cette phase des poules. Les joueurs de l'entraîneur français Denis Lavagne ont le moral au beau fixe après avoir réalisé huit victoires de suite, toutes compétitions confondues. Et il faut le préciser, au passage, le coach Lavagne a bien réussi à appliquer son turn-over entre les joueurs titulaires et les remplaçants.



Le moral au beau fixe

Dans cette phase des poules, Bencherifa et ses coéquipiers ont réussi une très grande performance la semaine dernière au stade Olympique de Sousse, pour le compte de la journée inaugurale face au Club africain de Tunis qu'ils ont battu (1-0). Ce qui a bien mis les joueurs en confiance. Ils ont d'ailleurs confirmé leur bonne dynamique des résultats en battant le CA Bordj Bou Arreridj lors de leur dernier match en championnat (1-0).

Ce soir, les joueurs du CSC se présentent face aux redoutables Congolais du TP Mazembe, quintuples champions d'Afrique, avec la grande détermination d'arracher une victoire devant leurs propres supporters et ainsi prendre le leadership de ce groupe «C». Ce groupe est constitué également des deux bêtes blessées: Al-Ismaïly (EGY) et le Club africain (TUN). En effet, Al Ismaili d'Egypte a été battu par le TP Maezmbe au premier match à Lubumbashi il y a une semaine (2-0). D'ailleurs Al-Ismaïly et le Club africain ont le même objectif lors de ce deuxième match, à savoir la victoire pour se racheter.



Benchérifa: «Le TP ne nous fait pas peur»

Pour revenir au match des deux co-leaders, le CSC et le TP Mazembe, il faut reconnaître que celui-ci s'annonce difficile pour les deux équipes, surtout pour les gars de Constantine, qui doivent faire le jeu sur leur propre pelouse et offrir une belle victoire à leurs fidèles fans. Walid Bencherifa, l'auteur du dernier but du CSC en championnat face au CABBA n'hésite pas à déclarer: «Mazembe ne nous fait pas peur, on veut s'emparer de la première place.» Avant d'ajouter: «Nous sommes pleinement concentrés sur ce rendez-vous que nous ne devons pas rater. On vise la victoire et rien d'autre.»



Des absences du côté algérien

Mais là, il est utile de noter que le coach Lavagne risque de ne point pouvoir compter sur trois de ses deux joueurs habituellement titulaires, à savoir le libéro Chahrour, l'arrière-droit Khadir et le demi-défensif, Haddad, qui souffrent de blessures.

Il est vrai que Lavagne a bien réussi son turn-over avec les joueurs, mais face à une redoutable équipe telle que le TP Mazembe, mieux vaut avoir ses joueurs les plus expérimentés. Le staff médical a donc pour mission d'essayer de les mettre d'aplomb pour ce soir. Par contre, le coach Lavagne peut bien compter sur sa nouvelle recrue le Franco-Congolais Bahamboula qui aurait été qualifié pour ce match.

Et si tel serait le cas, le coach du CSC doit sûrement l'utiliser comme «joker» devant l'équipe de son pays d'origine. Ce serait donc un match «spécial» pour Bahamboula s'il sera aligné ce soir.

Côté adverse, l'équipe congolaise se trouve à Constantine depuis mercredi soir.

Les joueurs se sont entraînés, hier, au moment où on mettait sous presse à l'heure du match sur la pelouse du stade Hamlaloui où se déroulera la rencontre de ce samedi. Le latéral droit et capitaine du TP Mazembe, Issama Mpeko, estime: «Le gros enjeu de ce match est de prendre la totalité des points, mais à défaut d'une victoire un nul suffirait.» Avant d'ajouter: «Maintenant à nous d'être à fond comme nous l'avons été devant El Ismaïly.

Nous respectons l'adversaire et nous sommes conscients que le match sera difficile.».