EN DÉPLACEMENT AUJOURD'HUI CHEZ L'USM BEL ABBÈS Mission casse-cou pour la JS Kabylie

Par Kamel BOUDJADI -

Faux pas interdit

Les points sont très précieux dans cette deuxième moitié du championnat et les équipes savent qu'un seul peut faire la différence.

La JS Kabylie affronte aujourd'hui l'USM Bel Abbès en déplacement, dans le cadre de la 18e journée du championnat de Ligue 1 avec un effectif au grand complet. L'entraîneur Franck Dumas a finalisé sa liste qui sera alignée, depuis mercredi, et tout indique que les nouvelles recrues entreront dans l'arène. C'est en tout cas ce qui se disait avant le départ pour la ville de la Mekerra. L'enjeu mérite de s'y attarder, car la JSK ne veut pas se laisser distancer par le leader, l'USM Alger. En fait, les Canaris sont devant un double enjeu. D'une part, ils ne veulent pas s'éloigner du leader qui n'est qu'à quatre points alors que d'autre part, ils ne veulent pas se faire rattraper par les prétendants à des places qualificatives aux compétitions internationales. La deuxième et les troisièmes places au classement offrent l'opportunité de prendre part à une compétition internationale la saison prochaine. Ce qui fait que la bataille est sans merci pour un ticket. Justement, au-delà du fait que les Canaris veulent rattraper le leader, il s'avère difficile de rester dans le carré face à des équipes qui font un vrai forcing pour accaparer des billets, à l'instar du MCA. C'est finalement l'adversaire le plus redoutable qui commence réellement à émerger après une période très difficile. En effet, les Mouloudéens, qui reviennent de loin, enchaînent les bons résultats au point qu'ils sont désormais en troisième position non loin de la JSK. Le classement sera de plus en plus serré et les erreurs seront fatales pour les clubs qui croiront que les jeux sont déjà faits. La course ne fait que commencer et le club qui a le plus long souffle sera celui qui remportera la victoire finale. Un défi que les jeunes du cru de l'équipe kabyle comptent relever surtout que l'effectif a été garni par des nouveaux arrivants qui commencent d'ailleurs à montrer un apport visible. C'est le cas de Benchaïra, qui sera sans nul doute aligné bien que face à l'USMBA, ce sera vraisemblablement la muraille défensive qui sera importante vu la configuration de la confrontation. Bien que la méthode Dumas insiste sur l'attaque dans toutes les situations, il n'en demeure pas moins que la défense sera appelée à conserver les filets vierges. Jouer en dehors de ses bases nécessite toujours le renforcement et le confortement de la muraille défensive, qui fera face aux assauts d'une équipe qui tentera par tous les moyens de mettre à profit l'avantage de jouer chez soi. Une véritable confrontation à distance se joue déjà entre l'équipe kabyle et l'USMA qui se surveillent mutuellement de loin. Le moindre faux pas de l'un profite à l'autre, surtout que les deux clubs sont en déplacement. Les points sont très précieux dans cette deuxième moitié du championnat et les équipes savent qu'un seul peut faire la différence. Les titres se jouent durant toute la saison, mais un seul point peut faire la différence à la fin de la course. Et c'est là l'enjeu réel.