IL A PARTAGÉ LES POINTS AVEC LE MC ALGER (1-1) Le CR Belouizdad méritait mieux

Par Mohamed BENHAMLA -

Un nul et des regrets

«La classe a parlé.» C'est le constat qu'ont fait tous ceux qui ont suivi le derby MC Alger - CR Belouizdad (1-1), comptant pour la 18e journée du championnat.

Entre deux antagonistes aux objectifs diamétralement opposés, les Belouizdadis ont dominé outrageusement les débats et méritaient amplement de l'emporter, n'était-ce la maladresse de leurs attaquants, ainsi que cette décision «arbitraire» de l'arbitre-assistant, en n'accordant pas un but «valable» à Bouchar pour une position de hors jeu que «seul lui avait vu». A un moment donné de la partie, on avait comme l'impression que c'était le CRB qui jouait le titre et que le MCA cherchait à sauver sa peau du spectre de la relégation. Or, en réalité, c'est complètement le contraire. Les Mouloudéens avaient réussi à ouvrir la marque par Souibaâ d'une reprise de la tête en seconde période, ce qui a poussé leurs vis-à-vis à accentuer leurs attaques pour remettre les pendules à l'heure. Ils sont parvenus à la faire par l'intermédiaire de Bouchar, d'une talonnade «à la Madjer», mais l'arbitre-assistant l'a refusé. Au milieu d'une très grande contestation des joueurs du CRB, intervient le capitaine de la soirée, Chemseddine Nessakh, pour remettre du calme et galvaniser le moral de ses coéquipiers. Il a indiqué que toute réponse doit être réservée sur le terrain. Et c'est chose faite tout juste après par celui qui venait tout juste de faire son apparition, Djamel-Eddine Chattal. D'un boulet de canon, il ne laisse aucune chance au portier mouloudéen, Farid Chaâl, qui n'avait qu'à aller récupérer la balle de son nid. Un but que Chattal dédiera à son père, victime d'un AVC et en soins actuellement. Perdus sur le terrain, les Mouloudéens comptaient les minutes en espérant que l'arbitre Achouri mette fin aux débats sur ce score de parité (1-1). Ce qui a été finalement le cas, malgré une occasion en or gâchée par le jeune attaquant Mohamed Attia, en toute fin de match. Seul face à Chaâl, il tire «n'importe comment» pour rater complètement le cadre, alors que Chattal, en position bien meilleure, était à quelques centimètres près. Une action qui démontre, une fois de plus, que l'arrivée de l'attaquant nigérian, Hainikoye Soumana Boubacar, est espérée plus que jamais, lui devrait débarquer à Alger ce matin, selon le directeur général, Saïd Allik. La partie se termine ainsi et ce sont les Belouizdadis qui sortent avec les honneurs et les applaudissements de leur public. Un public qui compte un élément en moins depuis jeudi soir, puisqu'au sortir du stade, un jeune de 23 ans a été percuté par un véhicule. Et ces applaudissements ne suffisent pas aux Belouizdadis, qui pointent toujours à la dernière place au classement général avec 13 petites unités au compteur. Vendredi prochain, une mission casse-cou attend la bande à Abdelkader Amrani, en déplacement chez un concurrent direct, le DRB Tadjenanet. Une rencontre à six points où le moindre faux pas est interdit. Avant cela, lundi prochain, les Rouge et Blanc de la capitale recevront le SA Mohammadia, pour le compte des 8es de finale de la coupe d'Algérie. Une qualification permettra aux joueurs du Chabab de faire remonter le moral avant de poursuivre le parcours marathonien en coupe d'Algérie. Enfin, Allik a annoncé, hier sur les ondes de la Radio nationale, qu'une proposition a été faite à Boualem Charef, pour occuper le poste de DTS des jeunes. Le technicien en question «a demandé un temps de réflexion avant de rendre sa réponse au courant de cette semaine».