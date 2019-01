FC BARCELONE De Jong aurait bien dit non

Si le pessimisme régnait au sein de la délégation du FC Barcelone lors du retour d'Amsterdam jeudi dernier, c'est bien parce que le prodige de l'Ajax Frenkie De Jong a confirmé son envie de rejoindre le PSG l'été prochain, comme l'a fait savoir hier De Telegraaf. En effet, le joueur a demandé à son agent de régler les derniers détails avec la direction parisienne, qui était représentée par Maxwell et Antero Henrique ce vendredi à Amsterdam. Avant cela, De Jong s'est entretenu par téléphone avec l'entraîneur Thomas Tuchel et, toujours selon nos confrères néerlandais, le PSG se rapprocherait des 75 millions d'euros demandés par l'Ajax pour ce transfert! Paris semble donc sur le point de remporter la course face au Barça, la Juventus ou encore Manchester City.