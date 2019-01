FORMULE 1 Ferrari et McLaren ont reçu l'homologation

Les crash-tests sont obligatoires pour participer aux GP

Selon les informations de Motorsport, les châssis 2019 de la Scuderia Ferrari et de Mclaren ont passé avec succès les crash-tests obligatoires de la FIA.

Ferrari a passé les crash-tests obligatoires au CSI de Bollate, près de Milan, avec succès puisque le châssis qui porte actuellement le nom de code «670» a été homologué par la FIA. Le tout s'est tenu en présence du délégué technique de la fédération, Jo Bauer. Selon certaines informations, McLaren a également reçu le précieux sésame après avoir passé les mêmes tests, au centre d'homologation de Cranfield (Royaume-Uni), la semaine passée. Jusqu'ici, seul Toro Rosso a annoncé publiquement avoir passé et réussi ces tests. Pour rappel, ces crash-tests sont obligatoires pour participer aux Grands Prix, mais également, depuis plusieurs saisons, pour pouvoir prendre part aux tests hivernaux (qui se dérouleront du 18 au 21 février et du 26 février au 1er mars, à Barcelone, et seront à suivre en live intégral sur Motorsport.com), même s'il ne s'agit pas à proprement parler de séances officielles où la voiture doit être conforme en tout point au règlement, notamment du côté des pièces installées ou du poids minimum. Pour Ferrari, la construction de la monoplace va donc pouvoir être lancée en vue d'une présentation prévue le 15 février, à Maranello, mais également sur Internet. Par la suite, elle devrait être utilisée pour une journée de roulage promotionnel organisée le 17 février à Barcelone, soit la veille des premiers essais hivernaux. Si peu d'informations filtrent au sujet de la nouvelle venue dans la grande famille des F1 de la Scuderia, il semble que les premières données soient encourageantes et que, comme Mercedes, les Rouges auraient déjà retrouvé en soufflerie les niveaux d'appui de l'an passé, malgré la simplification de l'aileron avant et d'autres zones de la monoplace imposée par la réglementation technique 2019.



DAKAR-2019

L'audience a progressé

Du 7 au 17 janvier, 16 millions de téléspectateurs ont visionné au moins une minute du Dakar sur les chaînes de France Télévisions. Le Dakar, diffusé chaque jour à 19h55 sur France 4, a réuni en moyenne 640.000 téléspectateurs pour 2,7% de part d'audience, soit une augmentation de 25% par rapport à l'édition 2018. L'émission a signé son meilleur score le 16 janvier dernier avec 820.000 téléspectateurs de moyenne, un record pour une diffusion sur France 4 depuis 2016. Retransmis chaque soir à 20h45 sur France 3, Le Journal du Dakar a, lui, rassemblé en moyenne 1,9 million de téléspectateurs. En 2018, la moyenne du magazine était à 1,5 million de téléspectateurs.