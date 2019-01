SON MATCH FACE À AL ISMAÏLY ARRÊTÉ À LA 84' Le Club Africain s'extirpe d'un chaud traquenard

Après sa défaite initiale à domicile (0-1 contre le CS Constantine), le Club Africain est reparti de l'avant en s'imposant 2-1 en égypte sur le terrain d'Al Ismaïly vendredi lors de la 2e journée du groupe C de la Ligue des champions. Menés au score après un but de Benson Shilongo, pour les locaux (8e), les Tunisiens ont renversé la vapeur grâce à deux buts de Ayadi, sur penalty, avant la mi-temps (40e, 45e). Mécontents de l'arbitrage et se plaignant d'un penalty non sifflé pour une main d'Iffa, les supporters d'Al Ismaïly dont les nerfs ont craqué, ont jeté des pierres et des bouteilles sur la pelouse, entraînant l'interruption du match pendant de longues minutes. Après une longue hésitation, l'arbitre a sifflé finalement la fin du match avec une victoire du CA (3 points), qui se replace. Les fans d'Al Ismaily ont scandé aussi des slogans hostiles au comité directeur du club, notamment à la mi-temps, forçant les membres du comité à quitter leur loge avant de sortir du stade. «La Confédération africaine de football (CAF) infligera des sanctions sévères à Al Ismaïly après les incidents causés par des supporters ayant empêché de terminer le match face à la formation tunisienne du C. Africain», a affirmé l'agence Reuters, rapportant des déclarations radiophoniques de l'ancien arbitre égyptien Ahmed Chennawi. Il a estimé que «les sanctions pourraient entraîner l'exclusion d'Al Ismaily de la compétition en cours, son interdiction de participer aux compétitions continentales pendant trois ans, ainsi qu'une amende sévère pouvant aller jusqu'à 100 000 dollars».