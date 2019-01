16ES DE FINALE DE LA COUPE DE LA CAF: NAHD - AHLI BENGHAZI, AUJOURD'HUI À 19H AU STADE DU 5-JUILLET Le Nasria y croit

Malgré une amère défaite au match aller par la plus petite des marges, les joueurs du NA Hussein-Dey ne baissent pas les bras. Ils comptent relever le défi et se qualifier pour la phase des poules de la coupe de la CAF.

Pour ce faire, il faudra passer l'écueil de l'équipe libyenne du Ahli Benghazi, aujourd'hui à partir de 19h au stade du 5-Juillet d'Alger. Prévue initialement hier, à la même heure et sur le même stade, cette rencontre a été décalée d'une journée, du fait que les Libyens n'ont pu faire le déplacement à Alger en raison de la perturbation des vols à partir de l'aéroport international de Carthage (Tunis).



Faire face à la fatigue et aux absences

Les Sang et Or auront affaire à une coriace équipe libyenne, habituée à la compétition continentale, ce qui annonce une partie difficile. Ce qui accentue cette difficulté, c'est surtout le fait que le représentant algérien se présentera avec un effectif décimé. Trois éléments, et non des moindres, manqueront à l'appel. Il s'agit du latéral droit, Walid Allati, suspendu, ainsi que le défenseur, Hocine Laribi, et le milieu de terrain, Hocine El Orfi, blessés. Des absences qui viennent s'ajouter au facteur de la fatigue, avec cet enchaînement de rencontres, ce qui oblige, ainsi donc, le coach Mohamed Lacète à faire toute une gymnastique pour composer son Onze de départ. Cependant, ce qui arrangerait ses affaires c'est surtout le retour de son métronome Ahmed Gasmi, dont la blessure fait désormais partie du passé. Lacète a insisté auprès de ses joueurs pour jouer intelligemment et éviter, surtout, de tomber dans le piège de la précipitation. Pour lui, il faut garder dans l'esprit le scénario du match du précédent tour face aux Green Eagles zambiens, où ils avaient arraché la qualification dans le temps additionnel, grâce à un but de Gasmi.



Lacète veut sortir par la grande porte

L'entraîneur du NAHD, Mohamed Lacète, qui se trouve dans le collimateur de plusieurs dirigeants et de proches de la direction, a décidé de claquer la porte. Il a annoncé qu'il dirigera le match d'aujourd'hui et celui de mercredi prochain face au MCA, en 8es de finale de la coupe d'Algérie, avant de céder sa place à un autre technicien.

«C'est à cause de certaines personnes dans l'entourage du club que j'ai pris cette décision. J'ai informé les dirigeants que je dirigerai l'équipe lors du match de ce dimanche, en coupe de la CAF face au Ahli Benghazi, ainsi qu'en coupe d'Algérie face au MCA avant de me retirer. Je précise que je ne ferme pas la porte au fait de revenir à mon premier poste, en tant qu'entraîneur adjoint et préparateur physique. Seulement, je ne veux plus rester entraîneur en chef», a-t-il affirmé. Son successeur devrait être Boualem Charef, libre de tout engagement depuis son départ de la tête de la direction des équipes nationales. Lacète veut, ainsi, sortir par la grande porte en offrant à son équipe une qualification au prochain tour dans les deux compétitions, même si sa mission ne sera pas de tout repos.



Un clin d'oeil aux supporters

Lors du match-aller à Tunis, les supporters du Nasria avaient brillé par un déplacement en nombre. Ce soir, les joueurs espèrent avoir le soutien de leur galerie pour les galvaniser et les pousser vers l'avant. «Nos supporters sont d'un grand apport pour nous.

Leur présence est une grande source de motivation. Nous espérons, donc, les avoir à nos côtés dans cette rencontre face au Ahli et celles à venir», a déclaré le robuste défenseur Abdelghani Khiat.

Même son de cloche chez ses coéquipiers, à l'image du chevronné Gasmi, qui dira: «Chaque équipe a besoin de ses supporters. Leur apport est indéfectible. Je lance un appel à notre merveilleux public pour se déplacer en masse au stade du 5-Juillet. Même les supporters des autres clubs sont appelés à nous soutenir, puisque nous représentons l'Algérie avant tout.»