LIGUE 1 MOBILIS-18E JOURNÉE L'USMA piétine, l'ESS coule

Les Sétifiens broient du noir

Le MC Oran a été le principal bénéficiaire de la 18e journée du championnat de Ligue 1, jouée jeudi et vendredi, en allant battre à Béjaïa, le MO Béjaïa (3-0).

Cette journée a débuté jeudi soir avec le derby algérois, MC Alger - CR Belouizdad (1-1), qui a finalement déçu leurs supporters respectifs. Les clubs aux objectifs diamétralement opposés, avaient besoin de la victoire. Le Mouloudia (3e) pour se rapprocher du duo de tête, l'USMA et la JSK, alors que le CRB avait un besoin urgent de points pour quitter la zone de turbulence. C'était au tour de l'USM Alger de réaliser le même score face au CA Bordj Bou Arréridj en match joué à huis clos et sur terrain neutre (Magra). Les Rouge et Noirs étaient à deux doigts de la défaite, mais doivent leur salut au but égalisateur du Libyen Ellafi (78'), en répondant à Ziad auteur du but du CABBA (4'). Cette journée a été marquée, donc, par l'exploit du Mouloudia d'Oran qui a damé le pion à son homologue de Béjaïa, humilié chez lui sur le score sans appel (0-3). Deux buts en première période signés, Nadji et Mohammedi, et un troisième contre son camp de Ali-Guechi ont remis en selle les Hamraoua, tout en plongeant dans le doute les Crabes et leur coach Madoui Khiereddine, désormais sur la corde raide. L'ES Sétif qui traverse actuellement une crise interne, continue de manger son pain noir en enregistrant à Alger, sa quatrième défaite de rang, cette fois-ci devant le Paradou AC (1-0) sur une réalisation du buteur-maison, Zakaria Naidji (76') qui met les Sétifiens dans une situation très embarrassante à la veille de leur match des 8es de finale de la coupe d'Algérie, prévu mardi prochain à Sétif, contre l'USM Alger, avec laquelle, et aussi le MC Alger, elle détient le record de victoires en Coupe (8). Ce succès, ô combien précieux, place les Pacistes à la hauteur des Sétifiens (5e - 24 points)!



Résultats partiels

MC Alger 1 - CR Belouizdad 1

CABB Arréridj 1 - USM Alger 1

MO Béjaïa 0 - MC Oran 3

Paradou AC 1 - ES Sétif 0