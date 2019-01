REAL MADRID Isco ne bougera pas

En délicatesse au Real, Isco intéresserait plusieurs clubs européens, dont le PSG, mais Santiago Solari, l'entraîneur madrilène, a lâché un indice de taille concernant l'avenir de son poulain.

Partira ou ne partira pas? Le flou persiste sur l'avenir d'Isco. Le milieu de terrain n'est pas à son aise au Real Madrid. Depuis l'arrivée de Santiago Solari sur le banc de touche, il est relégué au rang et doit se contenter que de bouts de matchs. L'Andalou n'a été titularisé qu'à deux reprises cette saison. Et la presse espagnole a révélé une relation conflictuelle entre le joueur et son entraîneur. Résultat, le milieu offensif songerait sérieusement à fuir cette situation compliquée. De quoi alerter plusieurs cadors européens qui se sont positionnés pour l'accueillir. La Juventus et Manchester City aimeraient le recruter. En quête de renfort dans l'entrejeu, le PSG pourrait également sauter sur l'occasion. Les Parisiens auraient même bougé leurs pions dans ce dossier. Mais l'entraineur madrilène compte sur son poulain pour la deuxième partie de la saison et a laissé entendre qu'il ne devrait pas bouger cet hiver. «Isco est un grand joueur, comme les autres joueurs de l'équipe. Ils auront tous des opportunités pour jouer (...) Les joueurs restent ici pour le moment», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par El Mundo. L'ancien joueur de Malaga semble bien parti pour rester dans la capitale ibérique, mais pourrait revoir sa position en fin de saison.