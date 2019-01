LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : TENUE EN ÉCHEC PAR LE AHLY DU CAIRE La JS Saoura se complique la tâche

Par Saïd MEKKI -

Les Sudistes ne perdent pas espoir

Les Sudistes ont perdu bêtement deux précieux points, ce qui risque d'ailleurs de leur coûter très cher au décompte final.

La JS Saoura a raté une très bonne opportunité, vendredi soir, sur son terrain, en concédant le match nul au Ahly du Caire, pour le compte de la deuxième journée du groupe «D» de la phase des poules de la Ligue des champions (1-1). Bien que les gars de Béchar aient ajouté une ligne dans l'historique de leur club, en se retrouvant en phase de poules de cette prestigieuse compétition continentale, mais, il faut dire que les joueurs du coach Nabil Neghiz possèdent bien un effectif capable d'aller aux quarts de finales. Seulement, la première problématique est cette lourde défaite concédée lors de leur premier match en déplacement à Dar Es Salam où ils avaient lourdement chuté face au Simba SC (3-0). Un score qui ne reflète vraiment pas le niveau des Sudistes. Puis ce fut le deuxième match de tous les espoirs face à la redoutable équipe égyptienne. Les fans de la Saoura ont bien cru que leur équipe allait enregistrer son premier succès tout aussi historique dans cette phase des poules. Seulement, le manque de concentration des joueurs a fait que les hommes de Neghiz se sont contentés d'un nul. Les joueurs de l'équipe représentant Béchar ont bien débuté le match en dominant leurs vis-à-vis, se cantonnant dans leur camp et procédant par des contres. Mais Hamia et ses coéquipiers n'ont pas bien exploité les occasions qu'ils se sont procurées et la mi-temps a été sifflée sur ce score de nullité. De retour des vestiaires, Yahia Cherif se révolte et tente de pousser ses coéquipiers à l'assaut de la cage du Ahly. Multipliant les attaques, Yahia Cherif lui-même réussit à ouvrir la marque à l'heure de jeu, au grand bonheur des supporters de l'équipe. Mais les Bécharis ont été bien naïfs, croyant avoir fait le plus dur, laissant quelques espaces aux égyptiens. Ces derniers, jouant le tout pour le tout, ont réussi à égaliser par Karim Nedved (85'). Bien organisés en défense pour défendre ce match nul, les joueurs d'Al Ahly ont bien réussi de par leur expérience de gérer la fin du match pour arracher le précieux point du nul. Du coup, les joueurs de la Saoura ont perdu «bêtement» deux précieux points, ce qui risque d'ailleurs de leur coûter très cher au décompte final, dans cette poule où figurent également l'AS Vita Club (RDC) et le Simba (TAN), qui jouaient leur deuxième match de cette poule hier, au moment où l'on mettait sous presse. Il faut bien noter que les gars de Béchar se sont bien compliqué la tâche avec une défaite et un nul, dans la perspective de se qualifier aux quarts de finale de cette prestigieuse compétition continentale. Ainsi donc et suite à ce nul, Al Ahly du Caire demeure leader avec 4 points alors que la JS Saoura occupe la 3ème place du groupe en attendant le deuxième match de cette poule entre l'AS Vita Club (RDC) et Simba (TAN).