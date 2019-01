8ES DE FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE ESS - USMA et NAHD - MCA éclipsent tout

ES Sétif - USM Alger et NA Husseïn-Dey - MC Alger constituent les chocs des 8es de finale de la coupe d'Algérie de football, prévus à partir d'aujourd'hui.

Le stade du 8-Mai 1945 de Sétif sera le théâtre d'une affiche qui s'annonce équilibrée et ouverte à tous les pronostics entre deux spécialistes de l'épreuve. L'ES Sétif et l'USM Alger détiennent, en compagnie du MCA, le record de trophées avec 8 coupes chacun. L'ESS aborde ce rendez-vous au moment où il traverse une mauvaise passe, alignant quatre défaites de rang en championnat, dont la dernière vendredi à Alger face au Paradou AC (1-0). L'autre attraction de ces 8es de finale mettra aux prises le NAHD au MCA, dans un remake de la finale de 2016 remportée par le Mouloudia (1-0). Les Sang et Or auront l'avantage de jouer à domicile dans leur antre du 20-Août 1955 face au MCA qui reste sur un match nul dans le derby face au CR Belouizdad (1-1). L'USM Harrach, qui a quitté vendredi pour la première fois de la saison la zone de relégation de la Ligue 2, affrontera le Paradou AC dans un autre derby de la capitale qui s'annonce indécis, même si les Académiciens partiront légèrement favoris face à un adversaire qui a l'esprit au maintien. Une autre rencontre opposera deux pensionnaires des deux Ligues professionnelles, en l'occurrence USM Annaba - CABB Arréridj, alors que la lanterne rouge de la Ligue 1, le CR Belouizdad, accueillera le SA Mohammadia (DNA) dans un match piège pour le détenteur de la coupe d'Algérie 2017. Les deux cendrillons de l'épreuve, sociétaires de la division inter-régions, à savoir le MB Rouissat et le CR Bouguirat, auront à coeur de créer la sensation face respectivement au CS Constantine, qui carbure à plein régime et à la JSM Béjaïa. Enfin, le MC Oran, dont le dernier trophée remonte à 1996, recevra le NC Magra, l'une des révélations de la Ligue 2. Les Hamraoua devront sortir le grand jeu pour éliminer une équipe qui n'aura rien à perdre, mais tout à gagner.



Programme

Aujourd'hui

·CR Belouizdad - SA Mohammadia (15h)

·USM Annaba - CABB Arréridj (16h)

·JSM Béjaïa - CR Bouguirat (17h)

Dermain

·Paradou AC - USM Harrach (14h30)

·ES Sétif - USM Alger (17h)

Mercredi

MB Rouissat - CS Constantine (14h30)

NA Husseïn-Dey - MC Alger (15h)

Mardi 29 janvier

MC Oran - NC Magra (17h)