AS MONACO La colère d'Henry

Thierry Henry est apparu très agacé face à la presse samedi soir. Outre la lourde défaite de son équipe contre Strasbourg (1-5), l'entraîneur de Monaco n'a pas digéré un penalty non sifflé sur Rony Lopes, alors que le score était encore à 2-1, en raison d'un problème avec la VAR. «Quand je rentre dans le vestiaire et que je vois qu'il y avait bien penalty, vous pouvez comprendre ma colère. (...) Je reviendrai dessus jusqu'à la fin des temps. Il faudra m'expliquer pourquoi la VAR ne fonctionnait pas, juste à ce moment-là. (...)

On m'a dit:''Ça ne marchait pas, excusez-moi. '' Depuis que je suis arrivé ici, il y a des trucs, des penalties... Je n'ai pas parlé. Là c'était trop gros pour moi», a déclaré le coach de l'ASM.