BETIS SÉVILLE Boudebouz, ce sera 14 millions d'euros ou rien

Intéressés par le profil de Ryad Boudebouz, qui stagne au Betis Séville, les Girondins de Bordeaux savent que la partie est loin d'être gagnée au mercato. Son prix est démentiel. Le week-end dernier, les Bordelais auraient fait une offre concrète au Betis pour rapatrier Boudebouz. Peu épanoui en Andalousie, même s'il compte s'y imposer, l'ancien meneur de jeu algérien de Montpellier pourrait rebondir en Ligue 1, où l'OGC Nice le surveille également de très près. La France n'est pas le seul championnat européen à s'intéresser à Boudebouz. Selon le journal catalan Mundo Deportivo, Bologne le suit également en Italie. Filippo Inzaghi, qui compte recruter un milieu offensif, aurait coché le nom du Fennec dans ses petits papiers pour ce mercato d'hiver. En un an et demi passé à Séville, Boudebouz a disputé 41 matches, marquant 3 buts et distribuant autant de passes décisives. Le club espagnol demanderait 14 millions d'euros pour un éventuel transfert.