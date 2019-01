FC BARCELONE Un oeil sur Eriksen

Considéré comme l'un des hommes forts de Tottenham depuis son arrivée en 2013, Christian Eriksen pourrait finalement plier bagage cet été. Et voilà que le joueur est dans le viseur des responsables du FC Barcelone, Des sources proches de Christian Eriksen, contactées par AS, envoient un message fort sur ses courtisans: «Il est difficile de nommer un seul club de haut niveau qui le surveille de près.» Le média ibérique explique que le Barça souhaiterait ainsi contrecarrer les plans de Florentino Pérez, président du Real Madrid, concernant l'international danois. À noter que Chelsea et Manchester City seraient également sur les rangs pour accueillir Eriksen.