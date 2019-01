FENERBAHÇE Benzia écarté face à Bursaspor

Les deux internationaux algériens, Islam Slimani et Yassine, Benzia, vivent un véritable cauchemar en Turquie. Si pour l'attaquant algérien, les sifflets du public la semaine dernière ont eu pour effet le soutien de son coach. Yassine Benzia, par contre, est dans l'oeil du cyclone. En effet, le coach de Fenerbahçe a décidé de se passer de ses services pour la rencontre d'aujourd'hui face à Bursaspor et il sera remplacé par le Turc Mehmet Ekici. Un temps annoncé comme faisant son retour au Lille OSC, l'international algérien doit, désormais, cravacher dur pour retrouver sa place de titulaire et surtout ne pas rater le train de la CAN, en Egypte.