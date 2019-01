INTER MILAN Modric ferme la porte

Suite au succès du Real Madrid à domicile face au FC Séville ce samedi (2-0), succès au cours duquel il a marqué un but, le Ballon d'or croate, Luka Modric, a clairement indiqué qu'il ne se voyait pas quitter le Real Madrid dans un avenir proche. «J'ai encore un an et demi de contrat, je suis heureux et je n'ai aucune pression ou préoccupation à ce sujet. Un an et demi, c'est long et je suis tranquille. J'ai toujours été heureux au Real Madrid, comme au premier jour et j'espère continuer ici plus d'un an et demi. J'espère que le club partagera cet avis», a espéré Modric, courtisé par l'Inter Milan, en zone mixte au terme du match dans des propos relayés par Marca.