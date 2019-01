JUVENTUS Une offensive pour Ndombélé

Même s'il traverse une période plus difficile depuis quelques semaines, Tanguy Ndombele a connu une progression spectaculaire depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais. Déjà très prometteur sous les couleurs d'Amiens, le milieu de terrain français a confirmé tous les espoirs placés en lui par l'Olympique Lyonnais lors de son transfert chez les Gones en 2017. Désormais international tricolore, Ndombele attise forcément l'intérêt des clubs étrangers et non des moindres. La Juventus Turin apprécierait le profil du milieu de terrain et aurait déjà approché l'entourage du joueur selon Tuttosport. D'après le quotidien sportif, le club turinois pourrait faire une offre prochainement, mais le transfert n'a quasiment aucune chance d'aboutir cet hiver. Les dirigeants du club italien espèrent plutôt boucler l'opération lors du prochain mercato estival.