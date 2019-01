LIGUE 2 MOBILIS-18E JOURNÉE Le leader trébuche à Kouba

Le WAT s'est hissé sur la troisième marche du podium du Championnat de Ligue 2, en s'imposant samedi face au MCS (3-0) alors que l'ASO a préservé son fauteuil de leader, malgré sa défaite face au RCK (1-3).

L'ASO Chlef, qui avait l'occasion de creuser l'écart en tête du classement, a été surpris par la valeureuse équipe du RC Kouba qui lutte pour le maintien en Ligue 2. Cette victoire permet aux Koubéens d'entretenir l'espoir de quitter la zone rouge. Les deux autres matchs de la 18e journée, disputés samedi, ont enregistré les victoires à domicile d'A Boussaâda devant l'US Biskra (2-0) et du RC Relizane devant le JSM Skikda (1-0). A la faveur de ces victoires, le RC Relizane (30 pts) remonte à la 5e place, alors que l'A Boussaâda se maintient dans le ventre mou du classement en occupant le 8e rang avec 24 points, devant la JSM Skikda 11e avec 22 points. Vendredi, l'USM Harrach auteure d'une précieuse victoire en déplacement face au MCE Eulma (2-1), est sortie de la zone de relégation, alors que le MCEE et le NCM ont raté l'occasion de prendre le fauteuil de leader. De son côté, la JSM Béjaia qui a enchaîné une deuxième victoire consécutive en allant s'imposer devant l'ASM Oran (2-1) remonte à la 8e place à égalité avec l'ES Mostaganem et l'Amel Boussaâda. La dernière rencontre disputée vendredi a vu l'USM Annaba s'imposer devant l'USM Blida (1-0). Avec cette nouvelle défaite la 11e défaite, les Blidéens filent tout droit vers la relégation.



Résultats

ASM Oran 1 - JSM Béjaïa 2

USM Annaba 1 - USM Blida 0

ES Mostaganem 1 - NC Magra 1

MCE Eulma 1 - USM Harrach 2

A Boussaâda 2 - US Biskra 0

RC Relizane 1 - JSM Skikda 0

RC Kouba 3 - ASO Chlef 1

WA Tlemcen 3 - MC Saïda 0