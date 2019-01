MANCHESTER UNITED Les Red Devils ne s'arrêtent plus

La blessure de Shaw et le changement tactique de dernière minute n'ont pas fait douter les Mancuniens.

Dans cette 23e journée de Premier League, Manchester United a réussi la passe de sept victoires consécutives lors de la réception de Brighton. C'est une première dans l'histoire du club. Avec ce succès, les Red Devils poursuivent leur remontée au classement. La blessure de Shaw et le changement tactique de dernière minute n'ont pas fait douter les Mancuniens. Malgré une entame de match maîtrisée, mais poussive, ils ont rapidement pris le dessus sur une formation de Brighton qui a défendu avant tout. Après une double occasion de Rasfhord et Pogba (20'), un retourné du Français (21') et une frappe de l'Anglais (22'), le milieu de terrain Champion du monde obtenait et transformait un penalty (1-0, 27'). Martial y allait de son occasion (34') et le léger sursaut des Seagulls, incarné par cette reprise de Murray (35'), ne suffisait pas. Rashford effectuait un numéro côté gauche et marquait un magnifique but (2-0, 43'). Manchester repartait vite en seconde période, mais ne parvenait pas à corser l'addition. Les frappes de Lingard (53') et Martial (57') ne suffisaient pas. Brighton en profitait pour revenir un peu dans le match. Après une première alerte signée Dunk (60'), Gross permettait aux siens de réduire la marque (2-1, 72'). Mais Manchester ne tremblait pas et terminait avec la victoire.