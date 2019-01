APRÈS SA VICTOIRE À BEL ABBÈS La JS Kabylie met la pression sur le leader

Par Mohamed BENHAMLA -

la JSK se rapproche du leader et enfonce l'USMBA

A deux points seulement de son poursuivant, l'USM Alger n'est jamais sûr de rester sur le trône. Chaque match est un examen où les Usmistes n'auront pas droit à l'erreur.

La 18e journée du championnat de Ligue 1 a été bénéfique à l'équipe de la Kabylie, la JSK, avec une belle victoire méritée à l'extérieur de ses bases chez l'USM Bel Abbès (2-0). Cette même journée a vu le leader, l'USM Alger, tenir en échec le CA Bordj Bou Arréridj, en déplacement (1-1), ce qui fait que les Rouge et Noir n'ont pas pu garder la même distance avec leur poursuivant direct. L'USMA n'est plus qu'à deux petits points avec un grand avantage pour les Canaris, qui ne sont pas tenus par l'obligation de remporter le championnat, comme insistent à le dire leurs dirigeants. En effet, l'avantager est de taille car il agira, durant tout ce qui reste de la saison, sur le moral des troupes de Franck Dumas. Un point, faut-il le rappeler, qui est à mettre à l'actif de ceux qui ont critiqué la tendance de la direction et d'une partie des supporters, à vouloir changer les objectifs qui sont de construire une équipe pour les deux ou trois années prochaines. Ce projet annoncé et donc réaffirmé par le président Chérif Mellal en fin de match d'avant-hier, aura ainsi vidé les têtes des jeunes joueurs de la terrible pression qu'on leur mettait surtout après la série de défaites de la fin de la première moitié de la saison. Ce week-end, les camarades du très remuant Benyoucef ont réalisé une belle empoignade face aux joueurs locaux, qui n'ont pas pu percer la muraille kabyle. Bien mieux, Hamroun a récidivé en ouvrant le score avant que son équipe ne confirme sa victoire par un deuxième but en seconde mi-temps signée par la nouvelle recrue, Belgharbi. Une victoire qui permet aux Canaris de glaner trois précieux points qui les rapprochent irréversiblement du leader, qui, lui, n'a pas pu s'éloigner. Aussi, après cette victoire des Jaune et Vert et le match nul de l'USMA, la tête du tableau prend une autre configuration. A deux points seulement de son poursuivant, l'USM Alger n'est jamais sûr de rester sur le trône. Chaque match est un examen où les Usmistes n'auront pas droit à l'erreur. L'écart ne permet plus de crier victoire, mais, le deuxième au classement, lui également, doit rester accroché au wagon pour ne pas se faire distancer à nouveau. Autre point saillant de cette configuration, le recul de l'ESS qui s'enfonce après une autre défaite face au Paradou AC. Lui et le MCA s'éloignent du premier peloton avec cinq points derrière, ce qui rend leur retour à la course pour le titre moins probable. La prochaine journée, par ailleurs, sera de toute autre configuration avec les deux premiers au classement qui recevront sur leur terrain. La JSK accueillera l'ASAM et l'USMA qui recevra la JSS. Le combat à distance se poursuivra entre les Canaris et les Usmistes avec des points précieux en jeu. La pression est désormais du côté des Rouge et Noir, qui ont comme objectif le titre, les Kabyles quant à eux ne diraient pas non à cette éventualité bien que sachant que les supporters ne le leur demandent pas pour cette année. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'après la rencontre, la direction de la JSK, par la voix de Mellal, encore sous le coup de la suspension, a tenu à remercier les dirigeants de l'USMBA pour leur bon accueil. Pour le président de la JSK, c'est toute la suite du championnat qui devra se dérouler dans ces mêmes conditions.



Résultats

AS Aïn M'lila 0 - O Médéa 0

USM Bel-Abbès 0 - JS Kabylie 2

MC Alger 1 - CR Belouizdad 1

CABB Arréridj 1 - USM Alger 1

MO Béjaïa 0 - MC Oran 3

Paradou AC 1 - ES Sétif 0

Mardi 29 janvier

NA Husseïn-Dey-

DRB Tadjenanet (15h)



NA Hussein-Dey

Accord trouvé avec Ighil

La direction du NA Hussein-Dey a trouvé un accord avec l'entraîneur Meziane Ighil pour prendre les commandes techniques du club après le match de la coupe d'Algérie, ce

mercredi. Ighil, sans club depuis son départ du staff technique de la sélection nationale, a rencontré les responsables du NAHD et les deux parties se sont mis d'accord sur tous les points. Lacète, actuel entraîneur en chef, devrait retrouver son poste initial, celui d'adjoint, à la demande d'Ighil. Les Sang et Or étaient sur la piste de Boualem Charef, mais les tergiversations de ce dernier ont poussé les dirigeants du Nasria à aller chercher ailleurs.